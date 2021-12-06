Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta gerçekleştirdi. Kurulun bir sonraki toplantısının ne zaman yapılacağı, zam oranının hangi gün açıklanacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı bugün açıklanır mı?

Asgari ücret yarın açıklanır mı? Asgari ücret zammı Salı günü açıklanacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta yaptı. Komisyon ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi

Asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret zammı son günlerin en çok merak edilen konularının arasında. Kulislerde yüzde 30-35-40 oranları konuşuluyor. Asgari ücretli çalışanlar ise maaşlarına bu yıl ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net maaş 3.673 liraya yükselecek. Bekar AGİ ise 268 liradan 348’e çıkacak. Yüzde 30’luk zamla evli eşi çalışmayan 2 çocuklu işçinin AGİ'si ise 402 liradan 523 liraya yükselecek.

Kulislerde konuşulduğu gibi yüzde 40’lık bir zamla maaş 4000 lira seviyesine ulaşabilir.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.