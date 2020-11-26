Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zam oranı ise enflasyon rakamlarına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirleniyor. Peki, asgari ücret zam toplantısı ne zaman?

Asgari ücret toplantısı ne zaman? | Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücreti çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranının görüşüleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ne zaman toplanacağını merak ediyor. Söz konusu komisyon işveren, işçi ve devlet temsilcilerinden oluşuyor. Her gruptan beşer kişinin bulunduğu komisyonda toplam 15 kişi yer alıyor. Komisyon her sene aralık ayında dört toplantı yapıyor ve son toplantının ardından zam oranı açıklanıyor. Bu yıl ilk toplantı 4 Aralık Cuma günü yapılacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.