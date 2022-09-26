Asgari ücret son dakika: Asgari ücret zammında flaş gelişme! Tahminler geldi, gözler ocak ayına kilitlendi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 Asgari Ücret zammı için uzmanlardan ilk tahminler gelmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret zammına ilişkin, "Aralık ayı geliyor, yeniden değerlendirip konuşacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" açıklamasından sonra, 2023 Asgari Ücret ile ilgili tahminler de başladı.

2023 yılı Asgari Ücret zammı için en az enflasyon oranında bir artış bekleniyor.

Haber7'de yer alan habere göre; asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı.

Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylelikle 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı % 80'i buldu.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ: 7500 TL- 7700 TL

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram gelecek yıl asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bir tahminde bulundu. Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7.700 lira civarında olacaktır." dedi. Öte yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ise, 2023 Asgari Ücret zammı için "Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak." şeklinde konuştu.

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