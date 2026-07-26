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Sosyal medya uğruna canından oldu! Balkondan havuza atlamaya çalışan genç yaşamını yitirdi!

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Sosyal medya uğruna canından oldu! Balkondan havuza atlamaya çalışan genç yaşamını yitirdi!

Sosyal medyada daha fazla izlenme almak amacıyla ikinci kattaki balkondan havuza atlamaya çalışan genç trajik şekilde hayatını kaybetti.

#1
Foto - Sosyal medya uğruna canından oldu! Balkondan havuza atlamaya çalışan genç yaşamını yitirdi!

ANBEAN KAYDEDİLDİ Sosyal medya platformlarında "beğeni" ve "izlenme" uğruna göze alınan tehlikeler bir kez daha trajediyle sonuçlandı. Yayınlanan dehşet verici görüntülerde, balkonda bir süre bekledikten sonra bahçedeki dar ve küçük havuza doğru atlayan gencin, mesafeyi ayarlayamayarak beton zemine ve havuz kenarına çarptığı anlar anbean kaydedildi.

#2
Foto - Sosyal medya uğruna canından oldu! Balkondan havuza atlamaya çalışan genç yaşamını yitirdi!

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Sert çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin yapılan kontrollerinde; omurgasında kırıklar oluştuğu, kafatası travması geçirdiği ve kırılan kaburgalarının akciğerine saplandığı tespit edildi.

#3
Foto - Sosyal medya uğruna canından oldu! Balkondan havuza atlamaya çalışan genç yaşamını yitirdi!

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

#4
Foto - Sosyal medya uğruna canından oldu! Balkondan havuza atlamaya çalışan genç yaşamını yitirdi!

SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI CAN ALIYOR Özellikle genç kitle arasında popüler olmak ve yüksek izlenme sayılarına ulaşmak için yapılan bu tür riskli hareketler, uzmanların tüm uyarılarına rağmen can almaya devam ediyor. Yaşanan acı olay, sosyal medyadaki tehlikeli akımların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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