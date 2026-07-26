Sosyal medya uğruna canından oldu! Balkondan havuza atlamaya çalışan genç yaşamını yitirdi!

SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI CAN ALIYOR Özellikle genç kitle arasında popüler olmak ve yüksek izlenme sayılarına ulaşmak için yapılan bu tür riskli hareketler, uzmanların tüm uyarılarına rağmen can almaya devam ediyor. Yaşanan acı olay, sosyal medyadaki tehlikeli akımların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.