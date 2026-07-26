Dünyaya Suriye çağrısı! Guterres: Bu yük daha fazla sürmemeli
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından Şam'da önemli açıklamalarda bulundu. Sednaya Hapishanesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkat çeken Guterres, Esed rejimi döneminde uygulanan yaptırımların artık derhal kaldırılması gerektiğini belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. İki günlük Suriye ziyaretinin ardından Şam'da basın mensuplarının karşısına çıkan Guterres, ülkenin yeniden ayağa kalkabilmesi için uluslararası toplumun yeni bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.
Ziyareti kapsamında Sednaya Hapishanesi'ni de gezen Guterres, burada yaşandığı belirtilen ağır insan hakları ihlalleri karşısında derin üzüntü duyduğunu ifade etti. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve sistematik işkencelere maruz kaldığı yönündeki iddiaların uluslararası kamuoyunun hafızasında yer etmesi gerektiğini belirtti.
Suriye'nin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu dile getiren Guterres, ülkede güvenliğin sağlanması, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve vatandaşların insana yakışır yaşam koşullarına kavuşmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu vurguladı.
"Yaptırımlar derhal kaldırılmalı"
Guterres, açıklamasında devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların artık gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu yaptırımların derhal kaldırılması gerekiyor." çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri'nin açıklamalarının, Suriye'nin yeniden inşa süreci ve uluslararası ilişkiler açısından yeni bir tartışma başlatması bekleniyor.