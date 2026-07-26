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Yaşam Yasağa rağmen denize girdiler! Şile’de 1 kişi dalgalar arasında kayboldu
Yaşam

Yasağa rağmen denize girdiler! Şile’de 1 kişi dalgalar arasında kayboldu

Yeniakit Publisher
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Yasağa rağmen denize girdiler! Şile’de 1 kişi dalgalar arasında kayboldu

Şile’de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle uygulanan denize girme yasağına rağmen suya giren 3 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı. Kaybolan 1 kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Şile’de olumsuz deniz koşullarına rağmen denize giren bir kişi dalgalar arasında kayboldu.

 

Şile Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen Uzunkum Sahili'nde emniyet bariyerlerini aşarak denize giren bir kişi, dalgalar arasında zor anlar yaşadı. Durumu fark eden Uzunkum Cankurtaran ekipleri, karadaki ekipler ve jet destekli cankurtaranlarla kısa sürede müdahale ederek vatandaşı güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

 

Öte yandan Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, 1 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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