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Otomotiv 4 yeni model yollara çıkacak! Nissan elektriklide sınırları zorluyor
Otomotiv

4 yeni model yollara çıkacak! Nissan elektriklide sınırları zorluyor

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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4 yeni model yollara çıkacak! Nissan elektriklide sınırları zorluyor

Nissan, Avrupa pazarında 1 milyon 250 bin elektrikli araç satışını geride bırakırken yeni model atağına hazırlanıyor. Marka; MICRA, LEAF, Ariya ve e-POWER X-Trail ile farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik seçeneklerini artıracak...

Nissan, Avrupa’daki elektrikli dönüşümünü satış başarısının ardından genişleyen ürün gamıyla hızlandırıyor.Bölgede şimdiden bir milyon 250 bin elektrikli araç satıldı ve bu rakam artmaya devam ediyor. 1 milyonluk bu satış adedi, Nissan'ın elektrikli araç alanındaki uzmanlığını, deneyimini ve liderliğini gözler önüne seren yaklaşık 350.000 adet tam elektrikli aracı da kapsıyor.

 

Avrupa'da elektrikli araç segmentinde lider Japon otomotiv üreticisi konumunu temel alan Nissan, şimdiye kadarki en geniş elektrikli ürün gamına sahip; bu sayede müşterilere daha fazla seçenek sunuluyor.

 

Barselona'da tanıtıldı

Güçlenen bu Avrupa ürün gamı artık tamamen yeni EV MICRA, üçüncü nesil LEAF, güncellenen Ariya ve e-POWER donanımlı yenilenmiş X-Trail'i kapsıyor. Bu yeni modellerin tamamı, Nissan'ın farklı elektrikli teknolojilerinin farklı müşteri yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına nasıl uyarlandığını göstermek amacıyla Barselona'da düzenlenen özel bir sürüş etkinliğinde Avrupalı basın mensuplarına tanıtıldı.

 

Nissan'ın elektrikli ürün gamına bu yıl içinde bir A-segmenti EV, 2027'nin başında ise tamamen elektrikli JUKE katılacak; böylece Avrupalı müşteriler dört farklı tam elektrikli Nissan modeli arasından seçim yapabilecek.

 

ClíodhnaLyons, Nissan AMIEO Ürün ve Hizmet Planlama Bölge Başkan Yardımcısı, şu açıklamayı yaptı: “Yaptığımız her şeyin merkezinde müşteri var; bu nedenle tüm ihtiyaçlara uygun elektrikli seçenekler sunmaktan heyecan duyuyoruz. Her müşteri elektrifikasyona farklı şekilde yaklaşıyor. Günlük şehir içi kullanımdan uzun mesafeli yolculuklara kadar uzanan bu çeşitli ihtiyaçları karşılamak için, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlayacak birden fazla elektrikli teknolojiye yatırım yapıyoruz. İster %100 elektrikli bir araç, ister kendine özgü e-POWER teknolojimiz, ister hibrit modellerimizden biri olsun, hedefimiz aynı: müşterilerimize yaşam tarzlarına en uygun elektrikli aracı seçme özgürlüğünü ve güvenini vermek, aynı zamanda Avrupa'nın giderek daha fazla elektrikli bir geleceğe geçişini desteklemek.”

 

Nissan'ın güçlü elektrikli ürün gamı, şirketin Avrupa'daki uzun vadeli stratejisini yansıtıyor: teknoloji, segment ve fiyat noktaları genelinde müşterilere daha fazla seçenek sunmak. Nissan, tam elektrikli araçları farklı hibrit teknolojileriyle bir araya getirerek, elektrikli sürüşü daha erişilebilir kılmayı ve bölgenin elektrikli hareketliliğe geçişini desteklemeyi hedefliyor.

 

Avrupa'da hibrit ve elektrikli araçlar (EV) sürdürülebilir bir büyüme kaydediyor. ACEA verilerine göre, elektrikli araçlar 2025 yılında AB genelindeki toplam yeni araç tescillerinin %61,3'ünü oluşturdu; bu oran 2024'te %51,7 seviyesindeydi. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda hibrit elektrikli modeller, %34,5'lik payla benzinli modelleri geride bırakarak en büyük paya sahip segment haline geldi.

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