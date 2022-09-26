26 Eylül Pazartesi 2022 hava durumu! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar aniden düşecek | 26 Eylül 2022 illere göre 5 günlük hava durumu
Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları uyardı. Bu illerde yaşayanlar dikkat. Meteoroloji gün verip 26 il için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül Pazartesi gününe ait hava durumu raporunda, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yükseleceğini ve soğuk ve yağışlı günlerin ardından güneşin geri döneceğini kaydetti. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl? Bu hafta hangi illerde yağış var, havalar nasıl olacak? Soğuk hava dalgası ve yağışların ne zaman başlayıp ne zaman biteceğiyle ilgili tarih verildi. İşte 26 Eylül 2022 illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül Pazartesi gününe ait hava durumu raporunda, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yükseleceğini ve soğuk ve yağışlı günlerin ardından güneşin geri döneceğini kaydetti. Ancak güneşli günlerin kısa süre içinde yerini yağmura bırakacağını kaydeden uzmanlar, güneşe aldanmamak gerektiğinin altını çizdi.
YAZ GERİ DÖNDÜ AMA UZUN SÜRMEYECEK | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunu resmi internet sitesinde yayınladı. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu etkili olan güneşli hava yeni haftanın ilk günlerinde de devam edecek. Sıcaklıkların yükselerek mevsim normallerine çıkacağını bildiren uzmanlar, sıcakların uzun sürmeyeceğini ve hafta ortasında gelen yağışlarla birlikte yeniden mevsim normallerinin altına düşeceğini kaydetti. Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül 2022 illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu ne olacak? Arama motorlarında sıklıkla araştırılan illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün hava açık ve güneşli olacka. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye kadar ulaşırken megakentte gökyüzünü ara ara saracak olan bulutlar özellikle sabah saatlerinde kendini hissettirecek. Önümüzdeki günlerde 26 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık hafta boyu stabil kalacak.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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