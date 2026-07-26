Sürücüler zor anlar yaşadı! Tonlarca ağırlıktaki kayalar yola düştü
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Rize’nin Pazar ilçesinde yamaçtan kopan iki dev kaya, Karadeniz Sahil Yolu’na düştü.
Rize’nin Pazar ilçesinde yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki 2 kaya, Karadeniz Sahil Yolu’na düştü.
Olay, öğleden sonra Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan 2 kaya, sahil yoluna düştü. Tonlarca ağırlığındaki kayayı gören sürücüler, yolda zor anlar yaşadı. İhbarla bölgede polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken; Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası kayalar iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.
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