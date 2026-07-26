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Gündem Oğlunun yenildiği maçta tribünden atlayıp hakemin üzerine yürümüştü! Hamza Yerlikaya hakkında soruşturma
Gündem

Oğlunun yenildiği maçta tribünden atlayıp hakemin üzerine yürümüştü! Hamza Yerlikaya hakkında soruşturma

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Oğlunun yenildiği maçta tribünden atlayıp hakemin üzerine yürümüştü! Hamza Yerlikaya hakkında soruşturma

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası finalinde oğlunun müsabakayı kaybetmesinin ardından tribünden mindere atlayıp hakemin üzerine yürüdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşananlar sonrası harekete geçti. Federasyon, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun mağlup olduğu müsabakanın ardından tribünden mindere atlayarak hakemin üzerine yürüdüğü olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

UNVANI VE SIFATI NE OLURSA OLSUN

Federasyonun açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Türkiye Güreş Federasyonu olarak temel önceliğimiz; Türk güreşinin geleceği olan minik sporcularımızın güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmelerini sağlamaktır. Sahada görevi başında olan hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı veya fiziksel/sözel saygısızlık, unvanı ve sıfatı ne olursa olsun kabul edilemez. Söz konusu müsabaka esnasında sözlü baskı ile başlayan ve sonrasında süre gelen olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup, müsabaka gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutulmuştur. Federasyonumuz, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerinin takipçisi olacak; Türk sporunun saygınlığını ve hakemlik makamının otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir."

NE OLMUŞTU?

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Haydarpaşa Spor Kulübü adına mücadele eden Cihan Yerlikaya finalde rakibine mağlup olmuştu. Yerlikaya'nın, hakem kararlarına tepki göstererek tribünden mindere atladığı ve hakemin üzerine yürüdüğü, daha sonra hakemi kolundan tutarak salon dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilmiş, Yerlikaya etraftaki kişilerin araya girmesiyle uzaklaştırılmıştı.

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İsmail

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