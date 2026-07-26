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Spor
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Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

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IHA Giriş Tarihi:

Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

Bursaspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı.

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Foto - Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

Bursaspor, yenilenen kadrosuyla yeni sezonun ilk provasını Shakhtar Donetsk karşısında verdi.

#2
Foto - Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

Bursaspor, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca 90 dakika 0-0 sona erdi.

#3
Foto - Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

Yeşil-beyazlı taraftarlar, uzun bir aranın ardından yenilenen kadroyu görmek için tribünleri büyük ölçüde doldururken, yaz transfer döneminde takıma katılan isimler de ilk kez Bursaspor formasıyla taraftarın karşısına çıktı.

#4
Foto - Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü alan Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a, Bursaspor taraftarları büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bursasporlu taraftarlar, maç başlamadan önce Shakhtar Donetskli futbolcuları da tribüne çağırdı.

#5
Foto - Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Toral Bayramov, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Lincoln Henrique, Halil Akbunar, Amine Boutrah ve Emir Kaan Gültekin.

#6
Foto - Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Anıl Atağ, Emir Kayacık, Hüseyin Maldar, Ertuğrul Ersoy, Barış Gök, İlhan Depe, Lewis Baker, Soner Aydoğdu, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ertuğrul İdris Furat, Baran Başyiğit ve Kelechi Promise Iheanacho.

#7
Foto - Yeni kadrosuyla ilk kez sahneye çıktı! Bursaspor, Arda Turan’ın Shakhtar’ıyla karşılaştı

Shakhtar Donetsk: Tvardovskyi, Traore, Bondar, Marlon, Pedrinho, Newerton, Pedro Henrique, Vinicius, Matviyenko, Nazaryna, Alisson

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