Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Şehit sayısı 73 bin 326'ya yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal saldırılarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Son 24 saat içerisinde Gazze'deki hastanelere 9 şehidin ve 36 yaralının ulaştırıldığı ifade edilirken, şehitlerden ikisinin daha önce aldıkları ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana yaşanan ihlallere ilişkin de bilgi verdi. Açıklamada, ateşkes sürecinden bu yana 1200 kişinin şehit olduğu, 3 bin 888 kişinin yaralandığı ve enkaz altından çıkarılan 803 kişinin naaşına ulaşıldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların yoğun şekilde sürmesi nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ve sokaklarda bulunan yaralılara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını vurguladı. Çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında bulunduğu değerlendirilirken, can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.