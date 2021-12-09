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Ekonomi Asgari ücret son dakika açıklaması | Yeni asgari ücret zammı son durum
Ekonomi

Asgari ücret son dakika açıklaması | Yeni asgari ücret zammı son durum

Asgari ücret ne kadar oldu 2022 | Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zam oranını araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç önemli toplantı gerçekleştirdi. Asgari ücretin açıklanacağı gün sabırsızlıkla beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli ifadeler kullandı. Peki, asgari ücret ne olacak? Nureddin Nebati asgari ücret açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-12-09 20:16:00 -
Asgari ücret son dakika açıklaması | Yeni asgari ücret zammı son durum

Aralık ayıyla birlikte milyonların gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç önemli toplantı yaptı. Peki,  asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret son dakika açıklaması  | Yeni asgari ücret zammı son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “2022 yılı için herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Nasıl ki, enflasyonun 19 yıl boyunca toplam ve her yıl itibarıyla üzerinde asgari ücret verdiysek, bugün de işçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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