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Ekonomi Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ tutarı
Ekonomi

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ tutarı

Asgari ücret ne zaman açıklanır? Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Pek çok kişi ‘Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Asgari ücret zam oranı ne oldu? Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:17:00 -
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ tutarı

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Peki, asgari ücret zam oranı e zaman açıklanır? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta yaptı. Komisyon ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

Belirlenen asgari ücretin üçüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi

Asgari ücret zam oranıyla birlikte AGİ’de yaşanacak olan artışta netleşecek. İşte AGİ tahminleri şöyle:

2021 yılında Bekar AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 418,57’e yüzde 35 zam yapılırsa 434,67 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 470,88’e yüzde 35 zam yapılırsa 488,99TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 401,12’e yüzde 35 zam yapılırsa 416,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 453,45’e yüzde 35 zam yapılırsa 470,89 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 558,09’e yüzde 35 zam yapılırsa 579,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77 TL’ye yükselecek.

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