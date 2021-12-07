Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ tutarı

Asgari ücret ne zaman açıklanır? Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Pek çok kişi ‘Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Asgari ücret zam oranı ne oldu? Yeni asgari ücret ne kadar oldu?