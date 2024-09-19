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Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? İşte o çarpıcı rakam!
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte o çarpıcı rakam!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 15:24:00 -
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte o çarpıcı rakam!

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrette. Temmuz ayında maaşlarına zam alamayan çalışanlar ocak ayında ücretlere 'iyi bir' zam bekliyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ilişkin tartışmalar 3 ay öncesinden başladı. Asgari ücret için çarpıcı hesaplar yapıldı. İşte asgari ücret için yapılan hesaplar ve o çarpıcı rakamlar...

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrette. Temmuz ayında maaşlarına zam alamayan çalışanlar ocak ayında ücretlere 'iyi bir' zam bekliyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ilişkin tartışmalar 3 ay öncesinden başladı. Asgari ücret için çarpıcı hesaplar yapıldı. İşte asgari ücret için yapılan hesaplar ve o çarpıcı rakamlar...

Ekonomi yönetimi, kısa süre önce Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, 2024 yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı. OVP'ye göre, 2024 sonunda enflasyonun yüzde 41,5 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu hedef, asgari ücret planlamasında önemli olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki açıklamalarında defalarca, çalışanların enflasyon karşısında ezilmelerine izin vermeyeceklerini vurgulamıştı. Bu söylemi, hükümetin ekonomik politikalarındaki önceliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Ekonomistler yıl sonu enflasyon hedefinin %41,5 civarında belirlenmesi nedeniyle, asgari ücretin bu rakamların altına düşmeyeceğini öngörüyor. Enflasyonun üzerinde refah payı olarak eklenti yapılması da bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda, asgari ücrete %45 ile %50 oranında bir zam yapılacağı tahmin edilirken, asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL arasında bir seviyeye ulaşması muhtemel görünüyor. Ancak asgari ücretle ile ilgili başka formüller de gündemde. Asgari ücret için değerlendirilen 7 zam senaryosu şöyle...

Merkez Bankası Tahminine Göre: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 43,14 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.336,84 TL olacak.

Orta Vadeli Program (OVP) Tahminine Göre: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 17,5 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.058 TL olacak.

Anadolu Ajansı Anketine Göre: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 42,64 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.251,83 TL olacak.

Ortalama Enflasyon Beklentisine Göre: Enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 42,42 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.214,42 TL olacak.

Reuters Anketine Göre: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 42,95 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.304,54 TL olacak.

Finansal Kurumlar Birliği Anketine Göre: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 49,39 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 25.399,47 TL olacak.

Yüzde 50 zam durumunda: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 25.503,18 TL olacak.

Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısı, bu verileri değerlendirerek kesin rakamları belirleyecek.

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