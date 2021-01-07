Asgari ücret maaş zammı ne zaman hangi ay alınacak 2021?

2021 asgari ücret artışı hangi ay maaşına yansıyacak sorusu asgari ücretle maaş alan vatandaşların cevabını merak ettiği sorulardan birisi oldu. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile uygulanacak olan yeni asgari ücret tarifesi bir sonraki ayın maaşına yansıyacak. 2021 zamlı asgari ücret ne zaman verilecek araştırmasını yapanlar, Şubat ayı maaş bordrolarında yeni asgari ücret rakamlarını görebilecekler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısı bitti. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Vatandaşların merak ettiği "2021 yılında asgari ücret zammı ne kadar? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı belli oldu mu " sorularının cevabı geldi.

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile uygulanacak olan 2021 asgari ücret artışı, asgari ücretli çalışanların Şubat 2021 tarihli maaşlarına yansıyacak.