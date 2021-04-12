Asgari ücret kadar aidat ödeyenlerin tartışması! Bunlar mı halka ayna olacak?

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan ile Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç köşelerinden kavgaya tutuştu. İki ismin tartışması halka ayna olması gereken kişilerin halktan ne kadar kopuk yaşam sergilediklerini gözler önüne serdi.

Köşelerinden tartışmaya girdiler

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan ile Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, Alkent sitesi için tartışmaya girdi. Hıncal Uluç'un Alkent site yönetimini eleştirdiği 'Ah Rahmi ah' başlıklı yazısına cevap veren Rahmi Turan, Uluç'un sitedeki muhalifleri desteklediğini belirterek, site aidatlarına 3 yıldır zam yapılmadığını söyledi. Mevcut site yönetiminin çok iyi işler yaptığını ifade eden Turan, yönetim kurulunu desteklerken ise ilginç sözler sarf etti.

Neredeyse asgari ücret kadar aidat

Turan, 1925 TL aidatı olan Alkent sitesi sakinleriyle ilgili "Alkent, genellikle varlıklı ailelerin oturduğu bir sitedir ama ne yazık ki, ayda ortalama 1925 lira olan aidatı ödemekte zorlanan ve hatta ödeyemeyen aileler de var." ifadelerini kullandı.

'Bunlar mı halka ayna olacak?'

İki gazetecinin bu tartışması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Halka ayna olması gereken ancak tartıştıkları konular ve yaşadıkları hayat bakımından halktan ne kadar kopuk oldukları anlaşılan isimlerin neredeyse asgari ücret kadar olan aidatı köşelerinden tartışması tepki çekti. Vatandaşlar, "Tartışmalarına bakın. Bunlar mı halka ayna olacak?" yorumlarını yaptı.