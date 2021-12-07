Asgari ücret iki rakam arasına sıkıştı! Kritik toplantı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde başlamıştı. Pazarlıkta ikinci toplantı bugün işçi kesiminin ev sahipliğinde yapıldı. Prof. Dr. Sefer Şener asgari ücret zammının iki rakam arasına sıkıştığını belirterek, "Benim yaptığım hesaplara göre asgari ücretin yüzde 30’un altına inmesi ve yüzde 45’in üzerine çıkması çok mümkün görülmüyor. Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda." dedi.

Asgari ücret iki rakam arasına sıkıştı

CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı,

"Asgari ücretle ilgili aslında veriler netleşmeye başladı. Sayın cumhurbaşkanını da bir açıklamaları vardı. Bir şeyi de ifade etti asgari ücrette hepimizin beklentisi enflasyon üzerinde zam yapılması. Ciddi anlamda sabit gelirlileri etkileyen bir unsurdur. İş veren kısmını da hesaba katmak gerekiyor. Olayın 3 tarafının da bu işten mutlu ayrılması gerekiyor. Süreç yaklaştıkça tahminlerimi güncelliyorum benim yaptığım hesaplara göre asgari ücretin yüzde 30’un altına inmesi ve yüzde 45’in üzerine çıkması çok mümkün görülmüyor. İşçi tarafından 3 bin 750 ile 4 bin lira arasında tahmin ettiğini gördük. 30 verildiğinde getireceği rakam ve 45 verildiğinde getirileceği rakamın iş veren üzerinde yükünün iyi ayarlanması gerekiyor.

Hükümet tarafı kararlı bu konuda. Özellikle gelir vergisi kısmında hem işçinin ödediği hem de işverenin ödediği primler kapsamında düzenleme yapılacağını bekliyoruz. Bu oran gerçekleşirse bizim tahmin ettiğimiz gibi devletin indirimleri gerçekleştirmesi halinde biz büyük ihtimalle asgari ücretliye 4 bin TL’nin üzerinde net bir rakamın geldiğini görebileceğiz. Biz asgari ücret daha bitmeden ağustos ayında bitmiş olan memur zamlarını yeniden gündeme getirmeye başladık. Dün Memur Sen’in açıklamaları da vardı.

3 bin 600 liralık net ücreti göreceğiz ya da 4 bin 100 liralık bir asgari ücreti görebileceğiz. Türk İş şunu söylemişti devletin değerleme rakamı yüzde 36’dır. Eğer Türk İş’in söylediği gibi değerleme uygulanmışsa o zaman 3 bin 825 liraya tekabül eden bir asgari ücretle karşılaşmış oluyoruz. Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda.

"Tek tarafın mutlu kalkmasıyla bu durum olmaz"

Asgari ücretlinin enflasyon artışına ezdirilmemesi için pazarlık gücünün geliştirilmesi ve bu aralıkta zam gelmesi bekleniyor. Dediğim gibi bu işin 3 tarafı var. Tek tarafın masadan mutlu kalkmasıyla bu durum olmaz. Bu işin işveren tarafından da hesaba katılması ve yükün hesaplanması devlet tarafından desteğin fazlalaştırılmasıyla bu sorun ortadan kaldırılacaktır. Önümüzdeki hafta içerisinde ayın 15’ine kadar biz asgari ücret sorununun çözüldüğünü göreceğiz."

4 oturumda bitecek

Toplantılarda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta işveren tarafının ev sahipliğinde yapılacak. Asgari ücretin tespitinin 4 oturumla tamamlanacağını belirten Bakan Bilgin, bu yılki görüşmelerin Türk-İş’in de talebi üzerine daha önceki yıllarda olduğu gibi ayın sonuna kadar sürmeden kısa sürede tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.