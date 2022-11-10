Asgari ücret için son tahmin herkesi üzecek! 9-10 bin lira bekleyenlere kötü haber

2023 yılında uygulanacak asgari ücret için çalışmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı beklenti anketti başlattı. Maaş zammı için enflasyon + refah payı üzerinde durulurken kesin zam oranı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin oluşturduğu 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek...



Yeni asgari ücret için ilk adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere özel bir araştırma başlattı.

Hem işçiye hem de işverene sorulacak

2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde hem işçi hem de küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayacak anket yapılacak. Anket katılan işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri sorulacak.

4 toplantı yapılacak

Araştırma sonucundan çıkan rakamlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na da sunulacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk-İş, TİSK ve hükümet temsilcilerinden bulunan 15 kişi yer alırken, komisyon Aralık aynı sonuna kadar 4 toplantı gerçekleştirecek.

Bakanlığın gerçekleştirdiği anket, yeni asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir veri olacakken, asıl belirleyici unsur enflasyon rakamları olacak. Kamuoyunda beklenti ise enflasyon rakamına ek bir refah payı verilmesi.

Asgari ücret için ara zam yapıldı

2021 yılında 2,825 TL olan Asgari Ücret 2022 Ocak'ta 4,253 TL'ye yükseltildi. Enflasyondaki artış sonrası Temmuz ayında verilen ara zam kararı ile Asgari Ücret 5,500 TL'ye yükseltildi. Geçtiğimiz yıla göre hesapla asgari ücrete kümülatif olarak yüzde 94,6 oranında zam yapılmış oldu.

2023 tahmini

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili ortaya birçok rakam atılmış durumda. Uzmanların yaptığı hesaplama göre enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 40 aşan bir zamla, 2023 asgari ücretin 7,500- 8000 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.