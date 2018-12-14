THY- Euroleague
0553 313 94 23

Asgari ücret için kritik gelişme! O bekleniyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İşçi heyeti adına Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “TÜİK’in (gelecek haftaki) açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum” şeklinde konuştu.

14 Aralık 2018 Cuma 06:31
Asgari ücret için kritik gelişme! O bekleniyor...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu.

2 bin lira beklentisi

2 bin liranın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir ücreti arzu ettiklerini ifade eden Nazmi Irgat, "Henüz daha erken ama TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinmek için sihirbaz olmalı. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını kamuoyu biliyor" dedi. TÜİK ise ilgili raporu gelecek hafta sunacak.

‘Asgari desteği’ sürmeli

Akansel Koç da, "Önerilerimiz, asgari ücret desteğinin artarak devam etmesi, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019’da alınmaması ve vergi dilimleri, kesinti oranlarının mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna bağlı asgari geçim indirimi tekrar dikkate alınması" ifadelerini kullandı. 3. toplantı, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde olacak.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:58
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen önemli atamalar
    1. Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen..
    2. ABD'den Yemen görüşmelerine ilişkin..
    3. Asgari ücret için kritik gelişme! O..
    4. Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen..
    5. Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    6. Başkentte kar yağışı etkili oluyor
    7. Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
    8. Mehmetçik imdada yetişti! Kara Şahin..
    9. Harekete geçmek için Türkiye'yi..
    10. Türkiye sinyali verdi, ABD panik..
    11. Almanya'da polise 'olağanüstü' yeni..
    12. F.Bahçe'den şaşırtan paylaşım! Tepki..
    13. 'Sen niye bizim çocuklarımızı..
    14. O saldırgan öldürüldü... Terör örgütü..
    15. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    16. Temsilciler Meclisi 'soykırım' dedi
    17. Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de
    18. DEAŞ karşıtı koalisyonunun hava..
    19. "Trump'ın göreve başlama töreni..
    20. Abbas, Mısır istihbarat heyetiyle..
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu