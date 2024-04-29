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Ekonomi Asgari ücret, emekli aylıkları, kıdem tazminatı... Çalışma Meclisi toplanıyor!
Ekonomi

Asgari ücret, emekli aylıkları, kıdem tazminatı... Çalışma Meclisi toplanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 10:18:00 -
Asgari ücret, emekli aylıkları, kıdem tazminatı... Çalışma Meclisi toplanıyor!

5 yıl aradan sonra toplanan Çalışma Meclisi, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi konuları tartışmak üzere 13. toplantısını bugün gerçekleştirecek.

5 yıl aradan sonra toplanan Çalışma Meclisi, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi konuları tartışmak üzere 13. toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Çalışma Meclisi’nin 13. toplantısını bugün gerçekleşecek. 5 yıl aranın ardından yeniden toplanacak olan Çalışma Meclisi'nin ana gündem maddelerinde iş hayatının güncel sorunları, asgari ücret, emekli aylıkları, kıdem tazminatı ve esnek çalışma koşulları bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ve başkanlığıyla toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. Taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde 5 yıl aranın yeniden toplanacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri görüşülecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

Erdoğan taraflarla görüşme yapacak

Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflarla 30 Nisan'da Beştepe'deki programda görüşecek.

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Yorumlar

Emekli

Girusunnnn herseyin farkinda da icraat sifir halk onemli degil 3 yildir cal8sma bakanligi konu 7zerinde calisiyor dur temm7z calisiyoruz ocak dur calisiyoruz aclik sinirinin cok altinda eflasyonun cok altinda 4 yildir farkindalar ama zengine bakalim mantigi verfilerini almayalim zenginin ama karni doysun zenginin gariban halk onemlindegil rakamlarla kabdiririz cahilleri makarnada indirim yaptiririz bu 4 yilda gecexek elbette goreceksiniz reus sende gozumde kalmadin artik ekrana ciktiginda kanali degistiriyorum by by sizlere artik
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