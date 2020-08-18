Asgari ücret asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret zammı, asgari ücret nedir? Asgari ücret isminden de anlaşılacağı üzere en düşük ücreti ifade eder. İnsanların temel ihtiyaçları olarak bilinen yeme, içme, barınma, ulaşım, eğitim gibi ihtiyaçlarına yetecek kadar elde edilen gelire denmekte. Milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağını daha şimdiden merek ediyor. Peki, asgari ücret nedir? Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücret, her yılın aralık ayında toplanan Asgari Ücret Komisyonu tarafından tespit edilir. Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısında hükümet hakem görevini yapar. Asgari ücretin tespitinde işveren ve işçi temsilcileri de hazır bulunur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kabul edilen yeni asgari ücret oranı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. 2021 asgari ücretin aralık ayında yapılacak toplantın üçüncü oturumunda belli olacak. 2021 asgari ücretin net 2 bin 500 TL olması bekleniyor.

2020 Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılına ilişkin asgari ücret tutarını belirledi. Buna göre, asgari ücret brüt 2 bin 943 TL olurken asgari ücret net tutar ise 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte AGİ tutarları da zamlanmış oldu. Bekar çalışan için AGİ 220,73 lira olurken, evli eşi çalışmayan birinin alacağı AGİ tutarı 264,87 lira, evli olup da eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışanların alacağı AGİ miktarı da 297,98 lira. Evli olup da eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 lira, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 lira evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 lira ve evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 lira AGİ almakta.

Eşi çalışan ne kadar AGİ alır?

Evli olduğu halde eşi çalışan aynen bekar çalışan gibi 220,73 lira AGİ alırken, evli eşi çalışan 1 çocuklunun cebine 253,83 lira AGİ parası girmekte. Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 lira, evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 lira, evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 lira ve evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 lira AGİ parası almakta.