Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret Türkiye’nin gündeminde yeniden ilk sıralara yerleşti. Yılın yeni maaşını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Komisyonun vereceği karar, yalnızca asgari ücretle çalışan milyonları değil, özel sektörde maaş belirleme süreçlerini de doğrudan etkileyecek.

“Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?” sorusu en çok merak edilen başlık olurken, enflasyon oranı pazarlıkların temel belirleyicisi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl hedef enflasyona eklenen refah payının bu yıl da uygulanması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın 2026 yılı için açıkladığı enflasyon ara hedefinin yüzde 16, tahmin aralığının ise yüzde 13–19 olması; zam oranının yüzde 20–30 bandında şekillenebileceğine işaret ediyor.

SGK UZMANLARI TEK BİR RAKAMDA BULUŞUYOR

SGK Başuzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, zam beklentisinin yüzde 25–30 arasında değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi: “Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27–28 bin TL bandına geleceğini, 29 bin TL’yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak.”

Ekonomist Filiz Eryılmaz, geçen yılki hesaplamaların bu yıl da uygulanabileceğini belirterek, Merkez Bankası’nın üst bant hedefi olan yüzde 19’un üzerine yüzde 4–5 refah payı eklenebileceğini ifade etti.

Eryılmaz’a göre olası yeni rakamlar şöyle:

%23 zam → 27.187 TL

%26 zam → 27.851 TL

ERDURSUN: 28 BİN LİRA

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da 2026 için net asgari ücretin 28 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirterek uzman tahminlerinin ortak noktada birleştiğini vurguladı.

Uzman hesaplamalarından derlenen senaryolara göre zam oranları ve karşılık gelen rakamlar şöyle:

Zam Oranı Zamlı Asgari Ücret

%21 26.745 TL

%22 26.966 TL

%23 27.187 TL

%24 27.408 TL

%25 27.630 TL

%26 27.851 TL

%27 28.072 TL

%28 28.293 TL

%29 28.514 TL

%30 28.735 TL

Bu tabloya göre 2026 yılı için öne çıkan rakamın 28 bin TL bandı olduğu dikkat çekiyor.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ TOPLANTIDA

Asgari ücrete ilişkin hesaplamalar ve uzman yorumları, 2026 yılında yeni ücretin 27 bin TL’nin üzerinde, ağırlıklı olarak ise 28 bin TL civarında belirleneceğine işaret ediyor.

Kesin rakam ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantının ardından açıklanacak. Milyonların beklediği karar, yeni yıl öncesi ekonomi gündemini şekillendirmeye devam edecek.