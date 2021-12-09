Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar? 2022 asgari ücrete ne kadar zam geldi?

2022 asgari ücret ne kadar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında kümülatif artış ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı duyurulmuştu. Zam kararının yanı sıra 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda asgari ücrete değindi. Asgari ücretli çalışanın enflasyona ezdirilmeyeceğini her ortamda dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında da asgari ücretli çalışanın yüzünü güldürecek açıklamayı bir kez daha yaptı.

Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 asgari ücret açıklaması umutları bir kez daha artırdı. Erdoğan, memur maaşlarında yapılan zam anlayışının asgari ücreti belirlemede de baz alınması gerektiğini söylemesi asgari ücrete yüzde 30-35 zam yapılacağına yönelik beklentiler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları birer birer atıyoruz. Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz" diye konuştu.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmişti. 7 Aralık'ta ikinci toplantı için bir araya gelen hükümet, işveren ve işçi temsilcileri 9 Aralık'ta bir kez daha toplanacak. 7 milyon asgari ücretlinin 2022 yılında maaşının yarınki toplantıda açıklanması beklenirken; işveren temsilcileri 3 bin 750 TL tutarını öneriyor. Enflasyon ve temel gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken işçi temsilcileri ise asgari ücretin en az 4 bin TL olmasını talep ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

Agi ne kadar?

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25

Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91