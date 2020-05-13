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Aktüel

Asfalt çalışmasında çiçek detayı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin önemli turizm noktalarından birisi olan Güzeldere Şelalesi’ne giden yolda Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmaları başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:17:14 -
Asfalt çalışmasında çiçek detayı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin önemli turizm noktalarından birisi olan Güzeldere Şelalesi’ne giden yolda Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar esnasında sadece Düzce’de görülen Düzce Peygamber Çiçeği görülünce çalışmalar çiçeğe zarar gelmemesi için kordineli yürütülmeye başlandı.


Düzce İl Özel idaresi ekiplerince il genelinde asfalt çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Düzce’nin önemli turizm noktalarından birisi olan Güzeldere Şelalesi’ne alternatif yol olarak bilinen toptepe yolunda ekipler tarafından yol genişletme ve asfalt çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar esnasında Düzce’ye özgü ve sadece Düzce’de görülen Düzce Peygamber Çiçeği’nin üreme noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede asfalt çalışmalarını durdurdu. Çalışmaların durdurulmasının ardından Vali Dr. Zülkif Dağlı, sadece Düzce’de görülen ve endemik tür olan Peygamber Çiçeği’nin bölgesinde genişletme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerin bölgede koordineli bir şekilde çalışma yapması ve Düzce’ye ait endemik tür olan Düzce Peygamber Çiçeği’ne zarar gelmemesi için hassas davranılmasını istedi.

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