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Asfalt çalışmalarına başlandı

Kilis’in Elbeyli ilçe belediyesi tarafından Doğu Mezarlık ile Yalçın Nane Hudut Karakolu yolunun asfaltlanmasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:18:30 -
Asfalt çalışmalarına başlandı

Kilis’in Elbeyli ilçe belediyesi tarafından Doğu Mezarlık ile Yalçın Nane Hudut Karakolu yolunun asfaltlanmasına başlandı.


Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Doğu Mezarlık ve Yalçın Nane Hudut Karakolu yolunun asfaltlanmasını başladıklarını ifade etti.


Süleyman Şimşek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gerek askeri sınır hattımızdaki askerlere ait devriye yollarının yapımı, beton blok duvarların inşası esnasında, gerekse Elbeyli-Kilis kara yolunun yapımında enkaz tahliyesi sırasında bozulan Doğu Mezarlık ve Yalçın Nane Karakolu yolunun asfaltlama işine başladık. İnşallah bayramdan önce bitireceğiz. Ramazan ayında, bu sıcak havalarda fedakarca emek veren başta belediye personellerimiz ve ekipman desteğini esirgemeyen Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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