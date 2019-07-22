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ASEV’de öğrenci sayısı 10 bini aştı

Düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ve kursları ile Aliağalıların sosyal hayatına renk katan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) son beş yılda 10 bini aşkın kursiyere sanat eğitimi verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
ASEV’de öğrenci sayısı 10 bini aştı

Düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ve kursları ile Aliağalıların sosyal hayatına renk katan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) son beş yılda 10 bini aşkın kursiyere sanat eğitimi verdi.



Aliağa Belediyesinin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ASEV, güçlü kadrosu ve geniş kapsamlı kurs programıyla 7’den 77’ye tüm Aliağalıların sanatla buluşma noktası oldu. Kaliteli ve modern hizmet anlayışından ödün vermeyen ASEV, son beş yılda 10 binden fazla kursiyere sanatın farklı branşlarında eğitim verdi.



Toplumun her kesimine hitap eden ASEV, verdiği oyunculuk, müzik, dans, resim, el sanatları, piyano, gitar, bağlama, keman, ud, klarnet, ney, kaval-zurna, tiyatro, tiyatro metin yazarlığı, hasır örme, ebru sanatı, resim, şan şarkı söyleme teknikleri, bale, halk dansları, modern dans eğitimlerinin yanı sıra ritim atölyesi, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eğitimleri ile Aliağa’nın sanat okulu haline geldi. ASEV çatısı altında eğitim gören kursiyerler yıl içerisinde; konserler, dans gösterileri, sergiler, yıl sonu etkinlikleri, milli bayram ve özel günler başta olmak üzere birçok etkinlikte sahne alarak hünerlerini Aliağalı sanatseverlerin beğenisine sunma imkânı da yakaladı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
  1. sanat
  2. sergi
  3. konser

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