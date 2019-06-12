ASEV Gençlik Tiyatrosu, ’Sevgili Doktor’ ile izleyicinin karşına çıkıyor Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Gençlik Tiyatrosu, ‘Sevgili Doktor’ isimli oyun ile sahne alacak.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Gençlik Tiyatrosu, ‘Sevgili Doktor’ isimli oyun ile sahne alacak.

18 Haziran 2019 Salı günü Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’ndeki‘Sevgili Doktor’ isimli oyun saat 20.00’da başlayacak. Tiyatroseverler oyunu ücretsiz olarak izleyebilecek.

Amerikalı oyun yazarı Neil Simon’un Anton Çehov’un kısa oyunlarından ve öykülerinden yola çıkarak yazdığı oyunun yönetmenliğini Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Tiyatro Eğitmeni Sinem Simge Kılınç yapacak.

Traji komik bir hikayeden oluşan oyunda; Ulaş Kılınç, Meltem Sarı, Berivan Konukçu, Efe Hakkı Sülek, Hilal Aytan, Nazik Akdoğan, Ömer Çağrı Yalçın, Sude Sabuncu, Irmak Targay, İbrahim Özer Deniz, Muhammed Emin Unay, Aylin Mert ve Reyhan Akça rol alacak.

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