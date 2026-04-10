Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu! Derbiye yetişecek mi?

Asensio'nun kaçıracağı maçlar belli oldu! Derbiye yetişecek mi?

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’nun durumu netleşti. Sarı-lacivertli ekipte yıldız futbolcunun yokluğunda oynayacağı maçlar belli olurken, derbi için özel bir plan hazırlandı.

KAYSERİSPOR VE RİZESPOR MAÇLARINDA YOK

Sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilen Marco Asensio’nun bir hafta istirahat edeceği açıklandı. Bu süreçte İspanyol yıldızın Kayserispor ve Rizespor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

 

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe’de tüm planlar Asensio’yu Galatasaray derbisine yetiştirmek üzerine kuruldu. Teknik ekip ve sağlık heyeti, yıldız oyuncunun kritik karşılaşmada sahada olabilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

 

TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZLARINDAN BİRİ

Bu sezon 37 maçta 13 gol ve 13 asistle oynayan Asensio, Fenerbahçe’nin hücum gücünde kilit rol üstlendi. Sarı-lacivertli takıma 15 puanlık katkı sağlayan deneyimli oyuncu, performansıyla dikkat çekti.

