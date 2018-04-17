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ASELSAN'dan intihar vakalarıyla ilgili önemli açıklama

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, 11 yılda 8 personelinin intihar ya da şüpheli ölüm haberlerine değindi. Görgün, "Her şey basında göründüğü gibi değil ama dosyalar savcılıkta" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 08:36
ASELSAN'dan intihar vakalarıyla ilgili önemli açıklama

Türkiye'yi sarsan ASELSAN ölümleri ile ilgili önemli açıklama ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, dosyaların savcılıkta olduğunu belirtti.

İşte Güngör'ün yaptığı o açıklamalar

"Konu şu anda savcılıkta. İnceleniyor. Birkaç defa incelenmiş ama somut bir şey bulunamamış. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama bakın şöyle bir örnek de var. Mesela intihar edenlerden biri seneler önce ASELSAN’da çalışmış. Ayrıldıktan 7-8 sene sonra intihar etmiş. Ama haberler ASELSAN personeli diye çıktı. Her şey basında göründüğü gibi değil ama dosyalar savcılıkta. "
 
" Negatif her haber, hele de bu tür haberler, aidiyet duygusunun olduğu her yerde insanları demoralize eder tabii ama bizim mühendislerimiz işlerine konsantre şekilde ve çok yoğun çalışmaya devam ediyorlar."

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:36
  1. aselsan
  2. intihar

YORUM YAZ

  • kayakaya10 sa önce
    içimize sızmış Fetöcü p.ç leriyapıyordu. kiminide nato cu subay görünümlü türk devşirme p.ç leri yapıyordu . ülkedekicıaelemanları şüpelisi dahi yok edilmeli tamamı onun işi. güya bize istihbarat veriyorlar dı . heryerimizi ele geçirmişlerdi
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