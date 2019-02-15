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ASELSAN’dan 92,9 milyon Euro’luk sözleşme

ASELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında toplam bedeli 92,9 milyon euro olan 3 sözleşme imzalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:44
ASELSAN’dan 92,9 milyon Euro’luk sözleşme

ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında finanse edilen ve İçişleri Bakanlığının faydalanıcısı olduğu Türkiye’nin sınır gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam bedeli 92 milyon 880 bin 880 euro olan 3 sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmeler kapsamında teslimatların 2020 sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:44
  1. Aydın
  2. ASELSAN
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. Merkezi Finans ve İhale Birimi
  5. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

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