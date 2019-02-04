0553 313 94 23

ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi

ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelmek için "millileştirme" temasıyla "Güç Birliği Zirvesi" düzenleyecek.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:01
ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi

ASELSAN'ın "millileştirme" konusundaki iddiası ve bunlara ulaşmak için birlikte çalıştığı firmalardan beklentileri 2 bin sanayiciyle paylaşılacak.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, 5 Şubat Salı günü Congresium Ankara'da düzenleyeceği Güç Birliği Zirvesi'nde, tasarım ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelecek.

ASELSAN tarihinde ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan etkinliğin bu yılki teması "millileştirme" olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında ASELSAN vizyon paylaşımının yanı sıra tema ile uygun olarak, mevcut ve gelecekte planlanan ASELSAN millileştirme çalışmaları aktarılacak.

Zirveye, başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Konya gibi Türkiye’nin birçok yerinden büyük çoğunluğu KOBİ niteliğinde firmalardan oluşan 2 bine yakın sanayi temsilcisi katılacak.

Katılımcı sayısının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden, ASELSAN'ın yurt içi iştiraklerinden, Savunma Sanayii Başkanlığı, KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi gibi Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kümelerden, sanayi ve ticaret odalarından temsilcilerle 2 bin 500’ün üzerine çıkması bekleniyor.

Millileştirme çalışmalarında gelinen aşama

Zirvede, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları ile Savunma Sanayii Başkan Yardımcılarının katılması planlanan Millileştirme Yolunda Güç Birliği panelinde devlet ve özel sektörün güç birlikleri konusu ele alınacak.

Şirket yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenecek “Millileştirme” panelinde ASELSAN’ın sektör başkanlıklarında yürütülen millileştirme çalışmalarında gelinen aşama, başarı hikayeleri ve çalışmaların yürütüleceği yöntemler ele alınacak.

Yeni milli ürünler için iş birliği 

Etkinlik süresince yer alacak ASELSAN Milli ve Yerli Ürün Kurulu standında, millileştirmesi planlanan ürünlere yönelik bilgiler firmalarla paylaşılacak.

Bu paylaşım kapsamında ASELSAN’ın halihazırda yurt dışından temin ettiği malzemelerden öncelikli olarak millileştirilmesi hedeflenenler broşürlerle sergilenecek. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda millileştirme konusunda aday firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.

Katılımcı profili göz önüne alındığında verilecek millileştirme mesajının savunma ile sınırlı kalmayıp birçok sektör için etkili çıktılar oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 06:30
  1. Konya
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. ASELSAN
  8. Güç Birliği Zirvesi
  9. millileştirme
  10. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Naz yapıyor' dedikleri genç kız komaya girdi!
    1. 'Naz yapıyor' dedikleri genç kız..
    2. Pentagon'dan Meksika sınırına ilave 3..
    3. Sürücü adaylarını en çok 'düz vites'..
    4. 18 milyon öğrenci ders başı yaptı
    5. Haydut devlet Venezuela'yı işgale..
    6. "Ekonomiyle ilgili bulutlar dağılacak"
    7. Aranan terörist sayısı 1220’ye çıktı
    8. 3 yıl sonra ortaya çıktı! ABD bu..
    9. Genç çift kâbusu yaşamıştı... O..
    10. ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle..
    11. Bakan Pekcan açıkladı: Bunu yaparsak..
    12. ABD'nin hedefindeki merkezde yangın! 3..
    13. 'Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok'
    14. Harekete geçtiler... ABD'ye kötü haber
    15. Trafik magandası lüks otomobiliyle..
    16. Tünel girişinde korkunç kaza!
    17. Erdoğan’dan manifesto sonrası bir ilk…..
    18. Riyad yönetimine 'Kaşıkçı' uyarısı
    19. Trump canlı yayında açıkladı... An..
    20. Nauru Gözaltı Merkezi'nde sığınmacı..
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz
    Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz
    DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının tedavisi var mı? DMD teşhisi nasıl koyulur?
    DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının tedavisi var mı? DMD teşhisi nasıl koyulur?

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı, yarı çıplak olarak dağda yakalandı!
    Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı, yarı çıplak olarak dağda yakalandı!
    Doğu Türkistan'da ABD ile Çin'den 'işkence' ortaklığı!
    Doğu Türkistan'da ABD ile Çin'den 'işkence' ortaklığı!