ASELSAN tarafından geliştirildi: Menzili açıklandı

Kanatlı Güdüm Kiti-84 (KGK-84) 2000 lb. sınıfı (MK-84, MK- 84-T, NEB ve NEB-T harp başlıkları) genel maksat bombalara entegre edilebilen, hava platformlarından atılabilen, sabit sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) navigasyon yeteneği olan, uzun menzilli kanatlı güdüm kitidir.

KGK-84 ile yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sağlanacak. Bu bağlamda mühimmat, her hava şartında kullanılabilme, at unut konsepti ile çalışabilme, tümleşik KKS/ANS navigasyon gibi özelliklere sahip.

Fırsat hedeflerine taarruz imkanı sağlayacak olan KGK-84, CRPA AntiJam anteni ile GNSS karıştırmasına karşı dayanıklıdır. 100 km menzile sahip olan mühimmat, uçaktan bırakıldıktan sonra açılır kanatlar sayesinde uzun menzildeki hedeflere karşı etkin olabilecek. Bu bağlamda KGK-84, F-16 savaş uçakları, Milli Muharip Uçak ve KIZILELMA ile kullanılabilecek.

Teknik Özellikler

Menzil : 100 km

İrtifa : 0- 40.000 ft (MSL)

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CEP : <10 metre

Güdüm : GPS / INS

GNSS Karıştırmasına karşı Antijam anteni

Ağırlık (Bomba dahil) : 1110 kg

Çap : 66 cm

Uzunluk : 382 cm

KGK-84 güdüm kitinin seri üretimi başlıyor

ASELSAN’ın 2022 Faaliyet Raporu’nda 2000 lb Mk-84 genel maksat bombaları için geliştirilen KGK-84’ün (Kanatlı Güdüm Kiti) geliştirme çalışmalarında sona gelindiği ve seri üretimin 2023’te başlayacağı açıklanmıştı.

Mk-84 ve NEB gibi mühimmatlarla kullanılabilecek KGK-84, dayanımı yüksek hedeflerin daha uzun menzillerden vurulmasını sağlayacak. KGK daha önce 500 lb Mk-82 ve 1000 lb Mk-83 genel maksat bombaları için geliştirilmişti.

Genişleyen KGK ailesi için farklı arayıcı başlıklar üzerinde de çalışmalar devam ediyor. İlk olarak IDEF21’de tanıtılan lazer arayıcı başlıklı KGK-SİHA-82’yi takiben TEKNOFEST 2022’de KGK-SİHA-82’nin mmW radar arayıcı başlıklı versiyonu tanıtılmıştı.

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