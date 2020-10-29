Aselsan kârlı büyümeye devam ediyor

Buna göre Şirketin kârı, söz konusu dönemde 3 Milyar TL olarak belirlendi. Cirosu da yüzde 10 artarak 8,4 milyar TL seviyesinde kayıtlara geçti. Açıklamaya göre, ASELSAN’ın kârlılık göstergelerindeki pozitif ivme 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdü. Şirketin brüt kârı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) da yüzde 17 artış göstererek 1, 816 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti. Kuvvetli kârlılık ASELSAN’ın öz kaynak büyümesini de beslemeye devam etti. Şirketin öz kaynakları yılsonuna göre yüzde 20 büyüyerek 16 Milyar TL’nin üzerine çıktı. “ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği bir dönem oldu” diyen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Hız kesmeden ve hedeflerimizden vazgeçmeden gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.