ASELSAN iştiraklerine BİTES’i ekledi

Türkiye’nin lider savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN, yurt içindeki iştiraklerine yenisini ekledi. ASELSAN, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, akıllı otonom sistem yazılımları, derin öğrenme, görüntü ve sinyal işleme gibi teknoloji alanlarında çalışan Ankara merkezli BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri’nin (BİTES AŞ) yüzde 51 hissesini satın aldı. BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, 2005 yılından bu yana 100 kişilik uzman kadrosu ile milli ve yüksek teknoloji odaklı bir savunma sanayi şirketi olarak çalışıyor. BİTES, 2018 yılının net satışlarının yüzde 49’unu ihracat olarak gerçekleştirdi.

Uluslararası alanda Lockheed Martin, Sikorsky, Airbus ve Hensholdt gibi dünya devlerinin onaylı tedarikçisi olan BİTES; faaliyetlerini ODTÜ Bilişim ve İnovasyon Merkezindeki Ar-Ge Merkezi’nde sürdürüyor.

BİTES, savunma, havacılık ve uzay endüstrilerinin gereksinimlerine yönelik eğitim/simülasyon teknolojileri, komuta kontrol yazılımları ve bilgi teknolojileri alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki görev kritik sistemler için yazılım yoğun sistemler geliştiriyor.

Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ASELSAN’ın yurt içinde 10, yurt dışında 7 şirkette çeşitli oranlarda ortaklığı bulunuyor. BİTES, ASELSAN’ın yurt içindeki 11’inci iştiraki oldu. ASELSAN, yurt dışı şirket ortaklıklarının yanında dört ülkede de şube ve ofisleri ile hizmet vermeye devam ediyor.