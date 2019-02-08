ASELSAN ile SSB arasında sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 58 milyon 300 bin lira ve 21 milyon 300 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile SSB arasında güvenlik sistemleri konusunda 58 milyon 300 bin lira ve 21 milyon 300 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 arasında yapılacağı kaydedildi.