ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalar atıldı! 1,1 milyar Euroluk yeni yatırım

Türkiye, savunma sanayisine yatırım yapmaya devam ediyor. Son yıllarda büyük bir atılım içine giren Türkiye, kendi kurumları içerisinde de önemli iş birliklerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1,1 milyar Euro olan yeni sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 Euro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.