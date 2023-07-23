ASELSAN ilan etti! Türkiye'nin gücüne güç katacak kritik yeni sistemler çıktı: GÖKSUR - GÜRZ

Hava savunma sistem yelpazesini genişleyen ASELSAN, IDEF 23 Fuarı için GÖKSUR adını verdiği yeni sistemini tanıtacak. Bire bir ölçekteki modeli fuar alanına getirilen GÖKSUR, TÜBİTAK SAGE’nin BOZDOĞAN-DH füzesini kullanacak.

ASELSAN düşmanıASELSAN'ın çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici kullanım imkanı sunan yenilikçi hava ve füze savunma sistemi ilk kez IDEF 2023’te sergilenecek.

Savunma sanayiinde her geçen yeni bir gelişme yaşanıyor.

ASELSAN, çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici kullanım imkanı sunan yenilikçi hava ve füze savunma sistemi GÜRZ'ü geliştirdi.

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.

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Envantere bir yenisi daha eklendi

Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını yerli ve milli imkanlarla sağlamak için Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi proje yürüten, bunları güvenlik güçlerinin envanterine katmaya başlayan ASELSAN, çözümlerine bir yenisini ekledi.

GÜRZ Hava ve Füze Savunma Sistemi, ASELSAN'ın çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı çoklu önleyici (top ve füze) kullanım imkanı sunan yenilikçi bir hava ve füze savunma sistemi olarak IDEF 2023'te sergilenecek.

Üstün teknolojik özellikleri ile öne çıkıyor

GÜRZ, zırhlı 8x8 lastik tekerlekli platform üzerinde yer alıyor ve üstün teknolojik özellikleri ile öne çıkıyor.

Sistem, İHA'lar, helikopterler, savaş uçakları, seyir füzeleri ile havadan karaya atılan mühimmata karşı görev yapacak.

Değişen savaş koşulları ile birlikte hareket kabiliyeti yüksek hava ve füze savunma sistemlerine olan ihtiyaç arttı.

Konvoyların hava tehditlerine karşı korunmasını sağlayacak

GÜRZ Hava ve Füze Savunma Sistemi, hem sabit tesislerin hem de intikal halindeki konvoyların hava tehditlerine karşı korunmasını sağlayacak.

Sistemin üstün hedef tespit, teşhis ve takip yetenekleri, sahip olduğu önleyici seti, gelişmiş tehdit değerlendirme ve silah tahsis çözümleri sayesinde tehditlere karşı yüksek imha gücünü maliyet etkin bir mimaride sunuyor.

GÜRZ Hava ve Füze Savunma Sistemi; 35 milimetre Hava Savunma Topu (Parçacıklı Mühimmat Ailesi ATOM, HEI, TP), 4 adet Çok Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi, 4 adet Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi, 4 adet Aktif Faz Dizili (AESA) Arama Radarı, atış kontrol radarı, elektro-optik algılayıcılar ve veri bağı gibi bileşenlerden oluşuyor.

SavunmasanayiST'e göre: sitesinin özel haberine göre sistem, deniz platformları için geliştirildi. Sistem çoklu önleme yeteneğine sahip olacak. GÖKSUR, ABD yapısı RAM sisteminin muadili olacak.

Bir çok savunma şirketi, hava-hava özelliğine sahip füzeleri ilerleyen dönemde geliştirerek havadan yere atılacak şekilde modifiye ediyor. Bu konuda da ASELSAN önemli bir eksikliği gidermek üzere yola çıktı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen kısa menzilli görüş içi hava hava füzesi BOZDOĞAN, yeni bir denizden havaya atılan sisteme entegre edildi. Füzenin uçaktan atılan versiyonu 25 kilometre menzilli. Ses hızının 4 katına çıkabilen BOZDOĞAN, 140 kilogram ağırlığa sahip.

ASELSAN’dan yeni ürünler

Sistem, önleyici füze olarak TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen BOZDOĞAN-DH füzesini kullanıyor. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, ürün ailesi kurgusunda geliştirilmekte olup modüler tasarım yaklaşımıyla üç farklı konfigürasyona sahip çözüm sunuyor.

GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 360 derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mermi, Çoklu Hedef Önleme Kabiliyeti, Müstakilen ve/veya Platforma Entegre Çalışabilme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm ve Yüksek Tek Atım Önleme Olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

ABD üretimi RAM Sistemi’nin muadili olacak sistemin temel görevi ise deniz platformlarını hedef alan gemisavar füzelerin havada imhası olacak. Türk Donanması envanterindeki MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler’de bulunan ABD üretimi RAM Sistemi’nin mühimmat tedarikinde, Türkiye’ye uzun süredir ambargo uygulanıyor. Konuyla ilgili Roketsan da LEVENT Projesi kapsamında çalışmalar gerçekleştiriyor.