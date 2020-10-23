ASELSAN geliştirdi! İlk yurt dışı siparişi teslim edildi

Endonezya Donanması'nın ASELSAN'dan satın aldığı 'ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcılar'ın ülkeye ulaştığı açıklandı.

Askeri konulara ilişkin yayıncılık kurumu Janes’in savunma endüstrisinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre ZOKA’nın Endonezya’ya teslimatı 22 Ekim tarihinde tamamlandı.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Nagapasa sınıfı (Tip 209/1400) denizaltılarda kullanılacak olan karıştırıcı ve aldatıcıları içeren sipariş, Mart 2019'da açıklandı. Bu sipariş ASELSAN'ın geliştirdiği ve donanmadaki tüm denizaltılarda kullanılan ZOKA karıştırıcı ve aldatıcıları için ilk yurt dışı siparişi niteliğindeydi.

Türk donanmasındaki tüm denizaltılarda görev yapan, ASELSAN'ın geliştirdiği ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, akustik güdüme sahip aktif, pasif veya kombine modda çalışabilen bütün torpido tehditlerine karşı etkili olarak kullanılabiliyor.

Endonezya devletine bağlı gemi inşa firması PT PAL, ZOKA’yı Nagapasa sınıfı üç platforma entegre etmek için ASELSAN mühendisleri ile beraber çalışacak.

Kaynak: star.com.tr