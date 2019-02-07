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ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik

Türk F-16 uçakları elektronik koruma kalkanına kavuştu. Kendisine yönelen radar sinyali ve füze tehdidini algılayıp pilotu uyaran SPEWS-II, elektronik karıştırma yaparak uçağı farklı yerde gösterebiliyor. Havada önemli bir boşluğu kapatan ASELSAN üretimi cihaz, 21 adet F-16'ya takıldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 06:43
ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik

Türkiye, bir yandan uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken bir yandan da füze tehditlerine karşı hava savunma katmanı içerisindeki tedbir çeşitliliğini artırıyor. Bu doğrultuda Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) başlatılan ve Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16'ların füze tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen 'SPEWS-II' Elektronik Harp (EH) Kendini Koruma Sistemi Projesi'nde ciddi gelişme kaydedildi.

Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan F-16 uçakları için ASELSAN tarafından BAE Systems desteğiyle geliştirilen SPEWS-II sistemi, savaş uçaklarımız üzerinde kullanılmaya başlandı. Tüm testleri başarıyla tamamlayan ve savaş pilotlarından tam not alan sistem, seri üretim hattından çıkan ürünlerin uçaklara takılmasıyla birlikte faaliyete alındı. Şu ana kadar 21 F-16 uçağı bu sistemle donatıldı.

Sinyal bulup karıştırıyor

SPEWS-II sistemi, F-16 savaş uçaklarını, önemli bir tehdit olan radar güdümlü füzelere karşı koruyacak. Sistem şöyle çalışıyor: F-16 uçaklarına entegre edilen SPEWS-II, füzeler tarafından yayılan radar sinyallerini algılıyor ve pilota uyarı veriyor. Sistem, aynı zamanda füzelerin uçakları bulmasını sağlayan bu sinyalleri hem karıştırabilecek hem de uçağı farklı yerde göstererek füzeleri aldatacak kabiliyette. Sistem, üzerinde bulunduğu uçağa tehdit olabilecek radar güdümlü füzelere ait sinyalleri tespit ve teşhis edebiliyor. Yine bu füzelere karşı özel olarak programlanmış karşı tedbir sinyallerini üretip göndererek bu füzelerin karıştırılmasını sağlıyor.

Havada güç çarpanı

Hava harekâtlarında önemli bir güç çarpanı olarak görülen SPEWS-II'lerin F-16'larda kullanılmasıyla birlikte, özellikle sınır ötesi operasyonlarda savaş uçakları, görevleri esnasında, radar güdümlü füze tehditlerine karşı daha güvenli görev icra edecek. F-16'lar halen, ısı güdümlü hava-hava füzelerine karşı klasik 'FLARE' sistemini kullanıyor. Havaya bıraktığı mini ısı bombaları (FLARE) sayesinde kendisine doğru gelen füzeyi aldatmaya çalışan F-16'lar, şimdi FLARE'e ek olarak SPEWS-II ile önemli bir güce kavuştu. Radar güdümlü füzelere karşı radyo frekans karıştırma prensibiyle çalışan SPEWS, pilotlar tarafından da olumlu not aldı. SSB tarafından başlatılan proje kapsamında, Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan F-16C Blok-50 uçaklarında kullanılmak üzere toplam 60 adet Elektronik Harp (EH) kendini koruma sistemi (53 adet seri üretim + 7 adet pilot sistem) tedarik edilmesi planlanıyor.

Hava-SOJ’la daha etkin

Türkiye, özellikle Suriye kuzeyindeki hava savunma sistemlerine karşı uçakların elektronik harp ihtiyacını karşılamayı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Rus uçağının düşürülmesinden sonra NATO tarafından denenmiş olan radar güdümlü füzelere karşı CHAFF sistemi gündeme gelmişti. Ancak sınır ötesi operasyonlarla Batılı müttefiklerinden sistem tedarikinde zorlanan Türkiye, bu konuda milli imkanlarını hızlandırmıştı. SPEWS-II de bu şartlar altında hızla üretilerek uçaklara entegre edildi. Halen S-200 (SA-5), Derby, Arrow, Aster-30 ve Patriot PAC3 hava savunma sistemleri aktif radar güdüm teknolojisini kullanıyor.

Uçan koral 2023’te

F-16 savaş uçağını görev esnasında yerden ya da havadan atılan füzelere karşı koruması beklenen SPEWS-II, ‘uçan KORAL’ olarak bilinen Hava-SOJ’un da üretilerek faaliyete geçirilmesiyle birlikte, hava harekâtlarında ciddi bir savunma gücü katmanına kavuşacak. Savaş uçakları radar güdümlü füze tehditlerini algılayarak sinyal karıştırıcı olarak devreye girerken Hava-SOJ da düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit ve teşhis edilerek karıştırılması ve aldatılmasını sağlayacak. Böylelikle harekâtlarda güvenlik daha da artacak. Hava SOJ’da da ilk teslimatların 2023 yılında yapılması hedefleniyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 06:51
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