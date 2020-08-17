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Ekonomi

ASELSAN "Defense News Top 100"de 48. sıraya yükseldi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün: - "İlerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:36:38 -
ASELSAN "Defense News Top 100"de 48. sıraya yükseldi

ANKARA (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin "Defense News Top 100"de bu yıl 4 basamak yükselerek 48. sıraya geldiğini belirterek, "İlerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Görgün, yaptığı yazılı açıklamada, ASELSAN'ın, Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayınlanan "Defense News Top 100"de her yıl daha yukarıda yer aldığına dikkati çekti.

Başarı grafiğini giderek yükselten şirketin, geçtiğimiz yıl söz konusu listede 52. sırada yer aldığını anımsatan Görgün, ASELSAN'ın, 2,2 milyar dolara yaklaşan savunma cirosuyla bu yıl listede 4 basamak yükselerek 48. sırada yer aldığını aktardı.

Görgün, listede üst sıralarda yer almaktan mutlu olduklarını ancak hedeflerinin çok daha yukarısı olduğuna işaret ederek, "ASELSAN ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde hizmet vermeye devam ediyor. Güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun karşılığında ilerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ''Defense News Top 100'' dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul ediliyor. ASELSAN listesine ilk kez 2008 yılında 97. sıradan girmişti.

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