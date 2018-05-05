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ASELSAN 7.5 milyar $’lık sipariş aldı

ASELSAN, 2025 yılına kadar olan dönemde 7.5 milyar dolar düzeyinde üretimi garantiledi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:18
ASELSAN 7.5 milyar $’lık sipariş aldı

ASELSAN, yılın ilk çeyreğinde aldığı yeni siparişlerle 2025 yılına kadar olan dönemde 7.5 milyar dolar düzeyinde üretimi garantiledi.

Şirketin yılın ilk 3 ayında konsolide net satış tutarı 1 milyar 365 milyon 199 bin lira oldu. Satışların 1 milyar 251 milyon 39 bin liralık kısmı yurt içinde, 114 milyon 160 bin liralık kısmı yurt dışında gerçekleştirildi. Satışların oransal dağılımı ise yüzde 92 yurt içi, yüzde 8 yurt dışı olarak kaydedildi.

ASELSAN’ın dönem kârı ise 351 milyon 342 bin lira oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 74 milyon 69 bin lira satış yapan ASELSAN, bu yılın aynı döneminde satışlarını yüzde 27,1 artırdı.

ASELSAN’ın uzun vadeli planlarla hareket eden ve bu doğrultuda imza altına alınmış sözleşmeli, yıllara yaygın proje tutarı geçen yıl sonunda 6,8 milyar dolar iken yılın ilk çeyreğinde bu miktar yüzde 10,3 artarak 7,5 milyar doları buldu. Siparişler 2025 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

ASELSAN, 2 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar lira mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon lira artırılarak 1 milyar 210 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

ASELSAN, halka arz yoluyla elde edeceği net geliri ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme amaçlı kullanacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:18
  1. ASELSAN

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