ASELSAN, 30 Eylül-4 Ekim'de TEKNOFEST Şanlıurfa'da milli savunma sistemlerini sergileyecek

ASELSAN, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında TEKNOFEST Şanlıurfa'da ileri teknoloji ürün ve çözümlerini gençler ve teknoloji meraklılarıyla buluşturacak. Şirketin festivaldeki katılımı savunma sistemlerinden çocuklara yönelik deneyim alanlarına, yarışmalardan festival güvenliğine uzanıyor.

TEKNOFEST'in önemli paydaşları arasında yer alan ASELSAN, yarım asrı aşan mühendislik birikimini festival ziyaretçilerinin ilgisine sunacak.

Stantta TULGAR ve KILIÇ, açık sergide HİSAR ve KORKUT

Şirketin standında TULGAR, ASELFLIR 600, LGK, HGK, TOLUN, KILIÇ ve DERİNGÖZ sistemleri sergilenecek. Gökyüzünden kara platformlarına, denizlerin derinliklerinden hassas güdüme uzanan geniş ürün ailesi böylece ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

ÇELİKKUBBE Dijital Alanı, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini yakından tanıma imkânı sağlayacak. Açık sergi bölümünde ise HİSAR, GÖKBERK, GÜRZ, KORKUT, YENER, EJDERHA ve GÖKALP yer alacak; farklı tehditlere karşı geliştirilen milli savunma kabiliyetleri bir arada incelenebilecek.

Göbeklitepe temalı 500 metrekarelik keşif alanı

ASELSAN'ın çocuklarda bilim ve keşif merakını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Tekno Macera, 500 metrekarelik bölümüyle festivalin durakları arasında yer alacak. Göbeklitepe temalı alanda çocuklar, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle doğrudan etkileşim kurarak öğrenecek ve keşfedecek.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çocukların bilim ve mühendislikle erken yaşta kurduğu bağın Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akyol, "Ürünlerimizle ilk kez karşılaşan bir çocuğun gözündeki merak, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz bir sistemi ilgiyle inceleyen, nasıl çalıştığını soran her çocukta yarının mühendisini, araştırmacısını ve öncüsünü görüyoruz" dedi.

Akyol, "Tekno Macera ile çocuklarımızın merak duygusunu beslemek, onlara soru sorma ve keşfetme cesareti kazandırmak istiyoruz. Çünkü büyük atılımların ilk adımı, çoğu zaman küçük yaşta sorulan basit bir 'neden' ya da 'nasıl' sorusuyla başlıyor" diye konuştu.

Çocuklukta merakla başlayan keşif yolculuğu, TEKNOFEST yarışmalarında gençlerin projeleriyle üretime dönüşecek. Genç yarışmacılar fikirlerini somut çalışmalara çevirirken gerçek problemlere yanıt arayacak ve mühendislik süreçlerini uçtan uca tecrübe etme fırsatı yakalayacak. ASELSAN, destek verdiği yarışmalarla gençlerin yetkinliklerini geliştirmelerine imkân sağlayacak.