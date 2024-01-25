  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Patronlardan dolar kuru için akılalmaz talep! Duyan şok oldu: Bu rakama çıkmalı

Özgür Demirtaş'ın cevaplayamadığı soru! "Maaş yalanı" ortaya çıktı

Gram ve çeyrekte bu seviyelere dikkat! Altınınızı satmadan bir kez daha düşünün

Üniversitede mescit tartışmasında karar: Kovuldu

Erdoğan, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız

Ekrem’e son darbe ablasından

"Kıyamet Günü Saati" değiştirildi! Dünya şokta

AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz

Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesindeki tablonun sırrı ortaya çıktı! Bu yüzden konulmuş

Bir ilçe bunu konuşuyor! AK Parti ve CHP'li adayın adı da soyadı da aynı
Teknoloji ASELSAN 24.7 milyon Euro’luk satış sözleşmesi imzaladı!
Teknoloji

ASELSAN 24.7 milyon Euro’luk satış sözleşmesi imzaladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 12:31:00 -
ASELSAN 24.7 milyon Euro’luk satış sözleşmesi imzaladı!

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yaklaşık 24.7 milyon Euro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında son kullanıma yönelik olarak deniz sistemleri tedarikini kapsayan toplam bedeli 24 milyon 692 bin 633 Euro tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

2053 yılında Türkiye'de esnaflık... İşte akıllara durgunluk veren o kareler!
2053 yılında Türkiye'de esnaflık... İşte akıllara durgunluk veren o kareler!

Teknoloji

2053 yılında Türkiye'de esnaflık... İşte akıllara durgunluk veren o kareler!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

WhatsApp’ta hesapsız mesajlaşma dönemi
WhatsApp’ta hesapsız mesajlaşma dönemi

Teknoloji

WhatsApp’ta hesapsız mesajlaşma dönemi

Manivela Ventures, İlk Stratejik Yatırımını Turna.com Yaptı
Manivela Ventures, İlk Stratejik Yatırımını Turna.com Yaptı

Teknoloji

Manivela Ventures, İlk Stratejik Yatırımını Turna.com Yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23