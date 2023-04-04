Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli
Ailece yiyeceğiniz hafta sonu, hafta içi yemekleri için nefis tarif: Cumartesi ve pazar günleri hafta içi bir araya gelmekte zorlanan geniş aileler için bir bayram havasında geçiyor. Hafta sonuna tat katan en önemli unsurların başında da hep birlikte yenen yemekler geliyor. Sofralarınızı renklendirecek, ağzınızın tadını katmerlendirecek enfes yemek tarifleri derledik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz tarifimizi merak ediyorsanız, sizi hemen aşağı alalım…
Soğuk kış günlerinde ilaç niyetine içeceğiniz aşçıbaşı çorbası hem çok lezzetli hem de çok pratik. Unuyla, şehriyesiyle, mercimeğiyle gayet de doyurucu olan içinizi ısıtacak bu çorbayı denemek isterseniz tarifimiz...
Aşçıbaşı Çorbası (Vitamin Deposu Çok Lezzetli) Tarifi İçin Malzemeler
2-3 adet tavuk baget (göğüs yada kalçada olur)
1 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet kabuğu soyulmuş küçük doğranmış domates
Yarım su bardağı mercimek (görseldeki 1 su bardağı fazla geldi)
Yarım su bardağı tel şehriye
2 su bardağı kadar tavuk suyu
6-7 su bardağı su
Yeterince tuz
1 ‘er çay kaşığı karabiber, pulbiber, nane, kekik, kırmızı toz biber
Aşçıbaşı Çorbası (Vitamin Deposu Çok Lezzetli) Tarifi Nasıl Yapılır?
Öncelikle tavuk etlerimizi tencereye alalım üzerini geçecek kadar su koyup tavuk etlerimizi pişirelim ve pişen etlerimizin suyunu süzelim soğuyunca etleri didikleyip kenara alalım suyunu çorbada kullanacağız.
Tencereye tereyağ ve sıvı yağ alalım eritelim, yemeklik doğranmış soğanı sarımsağı ilave edip biraz kavuralım unu ekleyelim biraz kavuralım, salçayı ekleyelim kavuralım.
Mercimeği, tavuk suyunu ve 6-7 su bardağı normal su ilave ederek karıştıralım kaynamaya bırakalım, çorbamızın dibi yapışmaması için arada karıştırmayı ihmal etmeyelim.
Mercimekler yumuşayıp pişene kadar kısık ateşte çorbamızı kaynatalım ve pişen mercimeği blendırdan geçirelim.
Çorbamızın içine yarım su bardağı tel şehriye, didiklenmiş tavuk etleri, kabuğu soyulup küçük doğranmış domates, tuz ve baharatları ilave ederek şehriyeler pişene kadar orta derece ateşte çorbamızı pişirelim. Eğer kıvamı katı olursa biraz daha su ilave edelim. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet olsun
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