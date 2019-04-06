Asayiş müdürüyle saf tutan firari, yakayı ele verdi Amasya'da cuma namazını kılmak için camiye giden firari, arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü tarafından tanınınca namaz çıkışı yakalandı.

Amasya'da, cezaevi firarisi Atilla K.(38), cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin tarafından tanınınca, cami çıkışında yakalanarak, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin, dün cuma namazı kılmak için 55 Evler Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Camii'ne gitti. Müdür Şahin, arkasında saf tuttuğu kişinin, 14 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan ve yarı açık cezaevinden firar eden Atilla K. olduğunu fark etti. Tutuklanarak cezaevine konuldu Camideki polis memurlarını uyardı. Bunun üzerine cami çıkışında önlem alan polisler, Atilla K.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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