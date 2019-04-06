0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Asayiş müdürüyle saf tutan firari, yakayı ele verdi

Amasya'da cuma namazını kılmak için camiye giden firari, arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü tarafından tanınınca namaz çıkışı yakalandı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:20
Asayiş müdürüyle saf tutan firari, yakayı ele verdi

Amasya'da, cezaevi firarisi Atilla K.(38), cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin tarafından tanınınca, cami çıkışında yakalanarak, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin, dün cuma namazı kılmak için 55 Evler Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Camii'ne gitti. Müdür Şahin, arkasında saf tuttuğu kişinin, 14 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan ve yarı açık cezaevinden firar eden Atilla K. olduğunu fark etti.

Tutuklanarak cezaevine konuldu

Camideki polis memurlarını uyardı. Bunun üzerine cami çıkışında önlem alan polisler, Atilla K.'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:20
  1. Amasya
  2. cezaevi firarisi
  3. cuma namazı
  4. Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin
  5. Hacı Tevfik Efendi Camii
  6. cezaevi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AÇSH spor kulübü buz sporlarına yoğunlaştı
    1. AÇSH spor kulübü buz sporlarına..
    2. Boeing tüm dünyaya duyurdu! 737 MAX 8..
    3. Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk..
    4. Mahalle kültürü gençlerle geliştirilecek
    5. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin,..
    6. Uluslararası yolda obruk oluştu
    7. Hakkari'de 'Polis Haftası'..
    8. Ahmet Doğan kimdir nereli ve kaç..
    9. Operasyon böyle başladı! Binali..
    10. "Kandil ile uzlaşmak için kayyum..
    11. Dağda mahsur kalan keçileri AFAD..
    12. Fındıkta ‘kozalak akarı’ zararlısına..
    13. Asayiş müdürüyle saf tutan firari,..
    14. Irak’ta etkili olan sel nedeniyle İran..
    15. İzmir'de merak uyandıran olay! 54..
    16. Meteoroloji müjdeyi verdi! Havalar..
    17. Efeler galibiyetle başladı
    18. Gazeteci Recep Bulut: “Bundan sonraki..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    20. Kadınlar el emeği ile yaptıklarını..
    21. Aranan FETÖ sanığı kadın, Eskişehir'de..
    22. THY'den vatandaşlara kritik uyarı!
    23. Emine Erdoğan, Ürdün'de
    24. Van’da “Bağımlılıkla Mücadelede..
    25. 6. kattaki evinin penceresinden..
    26. Halı saha maçından sonra öldü
    27. Turunç reçeli nasıl yapılır? Turunç..
    28. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 4 -..
    29. Yunan polisinden göçmenlere müdahale
    30. Hafter güçleri Trablus Uluslararası..
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız