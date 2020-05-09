ASAT’tan sosyal kart sahiplerine ödeme desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sürecinde arttırdığı sosyal yardım desteklerine bir yenisini daha ekledi. ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal kart hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşların su borcunu ödedi.

Korona virüs salgını sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıları “Biz birlikte güçlüyüz” sloganıyla dayanışma içerisinde aşan ve tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya gayret gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, belediyenin sosyal kart hizmetinden yararlanan vatandaşların su borcunu ödedi.

İçinde bulunduğumuz salgın sürecine mahsus uygulama kapsamında Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla sosyal karttan yararlanan vatandaşların Nisan ayına ait su faturaları ödemeleri ASAT tarafından yapıldı. Korona virüs salgınının, küresel boyutta yaşanan sağlık problemleri ile birlikte ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Başkan Muhitin Böcek, Antalya’da da yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını belirterek, “Biz birlikte yaparız. Bir birlikte güçlüyüz, dediğimiz bir anlayışla Antalyamızı Antalyalılarla birlikte yönetiyoruz. İyi günde de kötü günde de hemşehrilerimizin yanındayız. Dayanışmanın öne çıktığı bu süreçte belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek elimizden gelen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.