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Dünya Asansöre at bindirmeye çalışan adamdan şaşkına çeviren savunma
Dünya

Asansöre at bindirmeye çalışan adamdan şaşkına çeviren savunma

İsrail’de lüks bir apartman dairesinde ikamet eden arkadaşını ziyaret giden şahıs, altını çaldırmamak için asansörle yukarı çıkarmak istedi. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan “Bir arkadaşı ziyarete geldim. Binaya at getirmemin sorun olacağını düşünmemiştim, at getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazmıyordu.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 11:56:00 -

İsrail’de lüks bir apartman dairesinde oturan arkadaşını ziyarete giden bir adam, atını çalınmasından korktuğu gerekçesiyle yanında götürmek istedi ve asansörle yukarı çıkarmaya çalıştı.

Savunması şaşırttı

İsrail Tel Aviv’de sıra dışı bir olay yaşandı. Kentte bulunan lüks bir apartmanda ikamet eden bir kişi, atını da yanında götürmek istedi. Atı yukarı çıkarabilmek için asansöre bindirmeye çalışan adam, kapı tam kapanmadığı için başarılı olamadı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansırken, apartman sakinlerinin şikayetçi olması üzerine atın sahibi ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Atın sahibi polise verdiği ifadede, “Bir arkadaşı ziyarete geldim. Binaya at getirmemin sorun olacağını düşünmemiştim, at getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazmıyordu. Dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi" ifadelerini kullandı.

Polis, olayda atın zarar görüp görmediğini araştırmaya devam ederken, Tel Aviv Belediyesi de veterinerlerden konuyu incelemesini istedi.

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Yorumlar

Hsn

Ahlaksız ve manyak her yerde aynı
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At Hırsızı

Pahalı at mat demez hemen sucuk yaparlar ....
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