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Yaşam Gün batımında kartpostallık görüntü! Cami kubbesine konan leylekler hayran bıraktı
Yaşam

Gün batımında kartpostallık görüntü! Cami kubbesine konan leylekler hayran bıraktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kastamonu İhsangazi'de gün batımı sırasında Merkez Camii’nin kubbesine konan leylekler dikkat çekti.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde gün batımı sırasında Merkez Camii’nin kubbesine konan leylekler, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gün batımında mest eden görüntüler oluşturan leylekler havadan görüntülendi. İlçe merkezinde uzun süre sonra ilk kez görülen leylekler vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi.

 

İlçede leylekleri genellikle dere ve çay kenarlarında gördüklerini ifade eden Harun Aynur, "Daha önce çay kenarında gördüğümüz leylekleri ilk defa caminin minaresine yuva yaparken gördük. Hem çok mutlu olduk hem de şaşırdık" dedi.

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Yaşam

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