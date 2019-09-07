Asansörde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bir düğün salonunun asansöründe mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı. Alınan bilgiye göre, Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir düğün salonunun asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle eksi birinci katta takılı kaldı. Bu sırada içeride kalan 6 kişinin durumu telefonla Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı. Panik ve dar alandan dolayı fenalaşan kişilerin ambulanslarda müdahalesi yapıldı.

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